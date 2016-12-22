Армена Джигарханяна госпитализировали из здания театра в Москве

Главу Московского драматического театра Армена Джигарханяна доставили в больницу из-за резкого ухудшения здоровья. По неподтвержденным данным, у него начались осложнения с сердцем, актеру поставили диагноз гипертонический криз

Армен Джигарханян (Фото: Татьяна Тимирханова / Интерпресс / ТАСС)

Актер Армен Джигарханян госпитализирован из здания Московского драматического театра, которым он руководит, из-за резкого ухудшения состояния. Об этом сообщают телеканалы РЕН-ТВ и «Пятый канал», а также источник ТАСС в медицинских кругах.

По данным агентства, бригада скорой помощи увезла Джигарханяна в столичную больницу имени Пирогова вечером в среду, 17 января. Собеседник уточнил, что у актера диагностировали гипертонический криз, в настоящее время у артиста наблюдается общая слабость, он находится в сознании.

«У врачей также есть подозрения на невралгию и что артист подхватил вирус», — отметил источник.

Источник «Пятого канала» в ближайшем окружении актера, в свою очередь, указал, что Джигарханяна доставили в больницу из-за осложнений с сердцем. По словам собеседника телеканала, артист мог попросту перетрудиться, поскольку на протяжении последних дней актер каждый день ездил в театр, где идет подготовка к новому спектаклю. Также собеседник не исключил того, что Джигарханян мог заразиться гриппом.