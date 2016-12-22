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В ОБСЕ рассказали о взрывах неопределенного происхождения в Донбассе
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В ОБСЕ рассказали о взрывах неопределенного происхождения в Донбассе
Украинский кризис, 11:31
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В ОБСЕ рассказали о взрывах неопределенного происхождения в Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала 11 октября увеличение числа взрывов в Донецкой области с 305 до 310. Об этом сообщается на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как отмечает в сообщении, в числе этих взрывов есть те, происхождение которых определить не удалось.

Так, с 10 на 11 октября камера ОБСЕ, которая установлена на Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала 60 взрывов неопределенного происхождения, а также взрыв в воздухе и 20 вспышек дульного пламени. Также наблюдатели засекли полет 130 снарядов, большинство из которых двигались с запада на восток и с северо-запада на юго-восток, а также две осветительные ракеты.

В сообщении отмечается, что 10 октября в городе Горловка, который находится под контролем ополченцев самопровозглашенной Донецкой республики, наблюдатели зафиксировали 20 взрывов, происхождение которых определить не удалось, и 10 очередей и выстрелов из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Утром 11 октября наблюдатели, находясь в этом же городе, слышали 50 взрывов и шесть очередей из крупнокалиберного пулемета. Затем днем в Горловке были зафиксированы 62 взрыва странного происхождения.

По данным ОБСЕ, в Луганской области около населенного пункта Подлесное, который контролируют украинские военные, 11 октября члены мониторинговой миссии услышали два взрыва, а затем увидели клубы темного дыма в 8–10 км на юго-западе. Затем наблюдатели зафиксировали два взрыва невыясненного происхождения во время мониторинга ситуации в населенном пункте Лоскутовка, который также находится под контролем Вооруженных сил Украины. После взрывов члены ОБСЕ заметили, как поднимался темный дым в 7–9 км к юго-западу от их местонахождения.

В конце сентября специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Донбасс в результате вооруженного конфликта, который длится там на протяжении четырех лет, стал одной из самых заминированных территорий в мире. По его словам, необходимо провести гуманитарное разминирование и подойти к этому системно.

Теги: ОБСЕ , конфликт в Донбассе , взрывы
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