Киев решил изучить вопрос отказа от централизованной подачи горячей воды
Украинский кризис, 09:05
0
Киев решил изучить вопрос отказа от централизованной подачи горячей воды
В Киеве изучают возможность отказа от централизованных систем горячего водоснабжения. Об этом сообщил в эфире телеканала «Киев» мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Он заметил, что по данным экспертов, нагрев воды, ее доставка до домов, а также содержание систем горячего водоснабжения является дорогостоящими. «Это потери энергии, это потери воды, и учитывая состояние сетей, которым по 20, 30, а то и по 50 лет...», — заметил Кличко.
Мэр Киева отметил, что гораздо выгоднее перейти на локальную теплогенерацию, когда воду греют общедомовые нагреватели или бойлеры, установленные в квартирах. По его словам, «в ближайшее время» комиссия, которая изучает данный вопрос, закончит оценку и будут обнародованы ее выводы.В сентября сообщалось, что правительство Украины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились повысить стоимость газа до уровня импортного паритета к 2020 году. Одним из условием предоставления Киеву финансовой помощи из МВФ является, урегулирования цен на газ. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Международный валютный фонд предложил поднять цены на 35%. По его словам, в таком случае граждане Украины «сметут власть» и будут поддерживать «популситов», которые выступают за сохранение старых тарифов.