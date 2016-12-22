В Красноярском крае суд отменил депортацию старовера из Бразилии

Красноярский краевой суд отменил постановление суда первой инстанции о депортации бразильца-старовера Ханофера Ефимоффа ди Кейроса из России. Об этом передает «РИА Новости».



Таким образом было отменено решение Туруханского районного суда, принятое принято 28 сентября. Краевой суд постановил освободить старовера, который на данный момент содержится в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД.

О депортации ди Кейроса стало известно 10 октября. Старовер прибыл в Сибирь из Бразилии с матерью в 1999 году, когда ему было 12 лет. Все это время он жил в таежной дереве Чулково в старообрядческом скиту. Его мать умерла, а у де Кейроса появилась жена и трое детей. В МВД отмечали, что староверу несколько раз рассказывали, как получить российское гражданство, однако он документы так не оформлял.

Правозащитника Ольга Суворорва, которая представляет интересы ди Кейроса, сказала, что когда ее подзащитного вызывали в Туруханск, он добирался туда на лодке 300 км. Она отметила, что суд приговорил старовера к депортации, не приняв к сведению, что у мужчины есть семья, так как брак не был официально зарегистрирован.