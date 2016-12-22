Бразильца-старовера из Красноярского края депортируют на родину

Старовер Ханофер (Онуфрий) Ефимофф ли Кейрос, приехавший в 12-летнем возрасте с матерью в Сибирь в 1999 году из Бразилии, будет депортирован на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Суд принял решение об административном выдворении мужчины 28 сентября, в настоящее время готовятся документы для его депортации в Бразилию. Он находится ​в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД. По данным правоохранительных органов, Ефимоффу несколько раз сообщали, как получить гражданства, однако он этого не сделал.

Отмечается, что все эти годы мужчина жил в отдаленной таежной деревне Чулково в старообрядческом скиту. За это время у него умерла мать, он женился, у него трое детей.

Представляющая интересы семьи старовера правозащитница Ольга Суворова рассказала агентству, что мужчину вызвали в Туруханск, до которого он добирался 300 км на лодке. Там районный суд приговорил его к депортации, не приняв во внимание наличия у него семьи, поскольку брак не был зарегистрирован в ЗАГСе. В документах детей в графе «отчество» написано «Онуфриевич», в то время как по паспорту имя Ефимоффа — Ханофер.

Правозащитница сообщила, что решение суда будет оспариваться. Семья мужчины на теплоходе прибыла в Красноярск для прохождения экспертизы ДНК.