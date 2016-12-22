В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников

Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к личной информации его сотрудников, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Джохефа Буччино.

По его словам, данные были украдены из-за атаки хакеров на коммерческую фирму, с которой работает Пентагон. Буччино отметил, что инцидент затронул небольшую часть сотрудников, но не уточнил сколько их. Он добавил, что военное командование было проинформировано о кибератаке 4 октября.

Во вторник, 9 октября, Счетная палата США (GAO) опубликовала доклад об угрозах для американского оружия, в котором, в частности, говорится о недостаточной защите от кибератак. «Несмотря на то, что GAO и другие предупреждали о киберрисках на протяжении десятилетий, Минобороны не уделяет должного внимания кибербезопасности систем вооружений», — считают авторы доклада.

По их данным, «имеющие жизненно важное значение» присутствуют и в тех системах вооружения, которые пока находятся в стадии разработки.