Счетная палата США упрекнула Пентагон в слабой защите оружия от кибератак

Ведомство выпустило 50-страничный доклад об угрозах для американского оружия. Счетная палата допускает, что целое поколение американских систем вооружений разработаны и произведены «без адекватного учета кибербезопасности»

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Пентагон не спешит защищать свои основные системы вооружений от кибератак и регулярно обнаруживает в них критические уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США (U.S. Government Accountability Office, GAO), обнародованном во вторник.

«Несмотря на то, что GAO и другие предупреждали о киберрисках на протяжении десятилетий, Минобороны не уделяет должного внимания кибербезопасности систем вооружений», — говорится в 50-страничном документе, подготовленном для сенатского комитета по вооруженным силам США.

Помимо этого, ведомство отмечает, что Пентагон также обнаруживает «имеющие жизненно важное значение киберуязвимости в системах вооружений», которые находятся в стадии разработки.

При этом, к документе подчеркивается, что киберугрозы становятся все изощреннее, что грозит Пентагону более серьезными проблемами, поскольку современные виды вооружений становятся все больше компьютеризированы.

«Из-за недостатка внимания к кибербезопасности систем вооружений, [Министерство обороны], вероятно, имеет целое поколение систем, которые были спроектированы и произведены без адекватного учета кибербезопасности», — делает вывод авторы доклада.

На прошлой неделе страны Запада выступили с обвинениями в адрес России в проведении глобальной хакерской кампании, целью которой были компьютеры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других структур. В частности, Нидерланды рассказали о высылке из страны четырех россиян, которые обвиняются в попытке взлома компьютеров ОЗХО.

Москва все обвинения отрицает. Российский МИД назвал обвинения Нидерландов «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией и «антироссийской кампанией шпиономании».