Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы

Американская компания Tesla может заняться производством текилы и подала заявку на регистрацию бренда Teslaquila в ведомство по патентам и товарным знакам США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные ведомства.

Как отмечает CNBC в заявке сказано, что Tesla «намерена использовать» это название для своего бренда, однако представители компании не ответили на запрос телеканала.

Название Teslaquila уже использовалось основателем Tesla Илоном Маском в первоапрельской шутке. Тогда он написал в Twitter, что компания обанкротилась, а сом он был найден рядом с автомобилем Tesla Model 3 в окружении бутылок текилы этого бренда.

Именно в апреле компания подала заявку на регистрацию бренда текилы в Ямайке, это могло быть сделано с целью не дать «перехватить» название, подчеркивает CNBC.