Кадыров рассказал о взаимопонимании между Тимати и Нурмагомедовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и боец UFC Хабиб Нурмагомедов пришли к взаимопониманию. Сообщают ЧГТРК «Грозный» и информагентство «Грозный Информ» со ссылкой на заявление главы республики

«Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать», — заявил Кадыров, подчеркнув, что в своих постах Нурмагомедов «и не думал» задевать достоинство основателя Black Star.

Кроме того, по словам Кадырова, Тимати болел и продолжает болеть за Нурмагомедова. «Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу», — добавил Кадыров.

В сентябре между Тимати и Нурмагомедовым разгорелся конфликт на фоне отмены выступления в Дагестане Егора Крида, одного из участников лейбла Black Star. Концерт отменили из-за соображений безопасности после того в адрес певца стали поступать угрозы. Нурмагомедов в Instagram прокомментировал это решение словами «Невелика потеря».

Тимати призвал бойца обсудить разногласия, но тот не согласился. Позже основатель Black Star написал, что «разжигание межнациональных конфликтов на почве религиозных соображений — достаточно зыбкая почва в 2018 году, она так же преследуется законом».

Как отмечает издание The Flow на фоне конфликта, который начался за месяц до боя Нурмагомедова с Конором Макгрегоров, пользователи Instagram стали оставлять в комментариях под фотографиями ирландского бойца хэштег с призывом выйти на поединок под песню Крида.

В середине сентября Кадыров отреагировал на конфликт между Тимати и Нурмагомедовым и призывал «братьев-дагестанцев» не заниматься ерундой и не обижать друг друга.



