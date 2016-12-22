Кадыров записал видеообращение после конфликта Тимати и Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на конфликт между музыкантом Тимати и бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. В видеообращении, которое выложил в своем Instagram Тимати, Кадыров призвал «братьев-дагестанцев» не обижать друг друга.

По мнению чеченского лидера, конфликт произошел из-за того, что Нурмагомедов «нервничает», сгоняя вес перед боем с ирландцев Конором Макгрегором. «Поэтому его можно понять», — считает Кадыров.