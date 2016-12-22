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УПЦ Киевского и Московского патриархатов обсудили недопустимость насилия
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УПЦ Киевского и Московского патриархатов обсудили недопустимость насилия
Политика, 12 окт, 23:58
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УПЦ Киевского и Московского патриархатов обсудили недопустимость насилия

Глава МВД Украины Арсен Аваков обсудил с представителями Украинской православной церкви Киевкого (УПЦ КП) и Московского (УПЦ МП) патриархатов недопустимость провокаций, насилия и религиозной вражды, сообщается на сайте ведомства.

В беседе с Аваковым участвовали архиепископ митрополит Киевский Онуфрий из Московского патриархата и пресс-секретарь Киевского патриархата Евстратий Зоря. «Во время встречи стороны обсудили взаимодействие с МВД Украины относительно недопущения провокаций, насильственных действий и проявлений религиозной вражды и нетерпимости в процессе урегулирования межцерковных отношений в Украине», — говорится в сообщении.

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Аваков подчеркнул, что представители двух церквей согласились с его позицией, а сотрудники МВД Украины будут обеспечивать правопорядок, безопасность и соблюдение свобод всех верующих, независимо от их конфессий.

Ранее министр заявлял, что в случае необходимости МВД будет «жестко действовать» против проявлений экстремизма и религиозной вражды. «Пусть это не станет неожиданностью для всех «горячих голов», — отметил тогда Аваков.

Накануне, 11 октября, Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на глав неканонических церквей Украины. Это первый шаг к получению УПЦ КП автокефалии. 12 октября положение РПЦ на Украине президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности.

Теги: Украина , Церковь
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