Штат Вашингтон отказался от смертной казни

Верховный суд американского штата Вашингтон единогласно отменил смертную казнь, признав ее неконституционной. Об этом сообщает The Washington Post.

«Смертная казнь недопустима, потому что она назначается произвольно и расово предвзята», — приводит газета мнение судей.

Вместо смертной казни вводится пожизненное заключение.

WP отмечает, что постановление об отмене смертной казни вынесли в отношении 46-летнего мужчины, которого приговорили к этой мере за совершенное в 1996 году изнасилование и убийство. При этом в штате еще шесть человек ждали смертной казни. Таким образом Вашингтон стал 20-м штатом, отменившим казнь.

В августе в штате Теннесси впервые с 2009 года казнили заключенного. Им стал Билли Рэй Айрик, которого в 1986 году осудили за изнасилование и убийство семилетней девочки. При этом во время заключения он не раз обращался в суд, чтобы отложить смертный приговор. Он выдавал себя за душевнобольного. Айрик также утверждал, что смертная казнь нарушит его конституционное право не подвергаться пыткам до смерти.