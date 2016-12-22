В Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор

Билли Рэй Айрик стал первым заключенным, который был казнен в штате Теннесси с 2009 года. Об этом сообщает местный портал Tennessean.
Айрик был осужден в 1986 году за изнасилование и убийство семилетней девочки. В пятницу, 10 августа, смертный приговор был приведен в исполнение посредством инъекции. Айрику было 59 лет. На казни присутствовали семья убитой девочки, адвокат и представители местной власти. Этот преступник стал 133-м казненным в Теннесси с 1916 года.
Tennessean уточняет, что вначале палач ввел преступнику вещество, которое делает человека бессознательным. После того, как он убедился, что Айрик без сознания, он сделал инъекцию препаратов, останавливающих сердце и легкие.
По данным издания, за 32 года, которые преступник провел в заключении, он не раз обращался в суд с просьбой отложить смертный приговор, выдавая себя за душевнобольного. Он пытался убедить суд, что смертельная инъекция, нарушит его конституционное право не подвергаться пыткам до смерти. Последний раз суд откладывал исполнение приговора в 2014 году.