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В Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор
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В Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор
Общество, 08:25
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В Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор

Билли Рэй Айрик стал первым заключенным, который был казнен в штате Теннесси с 2009 года. Об этом сообщает местный портал Tennessean.

Айрик был осужден в 1986 году за изнасилование и убийство семилетней девочки. В пятницу, 10 августа, смертный приговор был приведен в исполнение посредством инъекции. Айрику было 59 лет. На казни присутствовали семья убитой девочки, адвокат и представители местной власти. Этот преступник стал 133-м казненным в Теннесси с 1916 года.

Tennessean уточняет, что вначале палач ввел преступнику вещество, которое делает человека бессознательным. После того, как он убедился, что Айрик без сознания, он сделал инъекцию препаратов, останавливающих сердце и легкие.

По данным издания, за 32 года, которые преступник провел в заключении, он не раз обращался в суд с просьбой отложить смертный приговор, выдавая себя за душевнобольного. Он пытался убедить суд, что смертельная инъекция, нарушит его конституционное право не подвергаться пыткам до смерти. Последний раз суд откладывал исполнение приговора в 2014 году.

Теги: Теннесси , смертная казнь , изнасилование
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