В «Роскосмосе» рассказали о запасах продуктов и кислорода на МКС

На Международной космической станции находится достаточно продовольствия, воды, кислорода, топлива и необходимого оборудования, аварийный пилотируемый запуск «Союза», который произошел накануне, 11 октября, не повлияет серьезно на ситуацию. Об этом заявил в разговоре с «Московским комсомольцем» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
«Все необходимое там есть, в крайнем случае нам помогут его доставить американские «грузовики» (Cygnus и Dragon. — РБК). В таких ситуациях у нас действует принцип взаимовыручки. То есть необходимый запас продуктов, воды, газа они нам доставят», — отметил он.
По его словам, на российском «Прогрессе» можно привести топливо для станции, двигатели которой расположены в российском сегменте. Но запасов топлива на станции хватит надолго, заверил Крикалев, поскольку его доставляют с каждым новым грузовым кораблем.
В минувший четверг, 11 октября, с космодрома Байконур на МКС должен был отправиться новый экипаж — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На 119 секунде полета произошла авария, в результате которой космонавтам пришлось эвакуироваться: капсула с ними экстренно отцепилась от ракеты-носителя и приземлилась в Казахстане. Экипаж травм не получил, причины аварии устанавливаются госкомиссией. Крикалев накануне пояснял, что при разделении первой и второй ступеней «произошло соприкосновение».