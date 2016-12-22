Суд оштрафовал певицу Yaxana за съемки клипа на МКАД

Суд оштрафовал на 20 тыс. руб. певицу Оксану Яковлеву, выступающую под псевдонимом Yaxana, из-за съемок клипа на МКАД в потоке машин. Об этом сообщает ТАСС.

Ее признали виновной по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

МВД составило в отношении исполнительницы протокол об административном нарушении после того, как в интернете появился ролик с тремя танцующими в потоке машин на МКАД девушками. Видео на своей странице в Instagram опубликовала сама Яковлева. В ролике также были видны их автомобили, частично перекрывшие движения.

По данным телеканала «Россия 24», певица Yaxana является женой подмосковного депутата Алексея Яковлева.