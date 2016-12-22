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Певицу Yaxana привлекли к ответственности за съемки клипа на МКАД
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Певицу Yaxana привлекли к ответственности за съемки клипа на МКАД
Общество, 13:18
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Певицу Yaxana привлекли к ответственности за съемки клипа на МКАД

МВД привлекло к административной ответственности одну из участниц клипа, съемки которого проходили на МКАД, что повлекло за собой значительное затруднение движения. Об этом сообщается на сайте министерства.

Дело было возбуждено, после того как в Сети появился ролик с тремя танцующими в потоке движения в районе 2-го км внутренней стороны МКАД девушками. В ролике также присутствовали автомобили, перекрывшие часть движения.

По данному факту полицейские начали расследование, чтобы установить личности правонарушителей. 11 октября сотрудники ДПС остановили автомобиль одной из участниц съемок — 29-летней жительницы Подмосковья.

«В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения)», — уточнили в столичном МВД.

Более того, по данным ведомства, против нее также были составлены протоколы за то, что в момент вождения она не была пристегнута ремнем безопасности и за отсутствие прав при проверке документов.

В МВД заявили о продолжении расследования в отношении других участниц клипа.

Ранее агентство «Москва» сообщало, что ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) намерен обратиться в правоохранительные органы в связи со съемками клипа певицы Оксаны Яковлевой, известной под псевдонимом Yaxana, на МКАД. По данным организации, эти действия были несогласованными с властями и послужили причиной задержки нескольких автомобилей скорой помощи. В Instagram певицы опубликован соответствующий ролик.

«Не передать мои ощущения до, во время и даже после съемки. Моего оператора чуть не сбили, это было страшно», — прокомментировала съемки на МКАД певица.

По данным телеканала «Россия 24», Оксана Яковлева является женой подмосковного депутата Алексея Яковлева.

Теги: певица , административная ответственность , съемка , клип , МКАД
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