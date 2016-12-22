Прокуратура внесла представление «Победе» за задержки рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в ходе проверки авиакомпании «Победа» на соблюдение прав пассажиров при задержке авиарейсов выявила нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, 16 сентября авиаперевозчик задержал пять рейсов более чем на два часа из-за технической неисправности самолетов. «Тем самым авиакомпанией нарушены требования Положения о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом», — пояснили в ведомстве.

По данному факту транспортная прокуратура начала возбуждение административного дела в отношении компании по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП России.​ В соответствии со статьей, компании грозит штраф до 100 тыс. руб. Также руководство «Победы» получило представление с требованием устранить выявленные правонарушения.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» РБК назвали причины задержек рейсов и заявили, что нарушений закона нет.

«Из-за попадания птицы в предкрылок было повреждено воздушное судно, еще один борт был отстранен от полетов из-за подозрения на техническую неисправность. Запланированные рейсы выполнены на резервных ВС, все клиенты доставлены в пункт назначения в максимально короткий срок. Нарушений закона в действиях авиакомпании нет, главный приоритет «Победы» — безопасность полетов. Ни одно воздушное судно не будет допущено к полету, если есть хоть малейшее сомнение в его абсолютной исправности», — рассказали в авиакомпании.