В Кремле поспорили с Кудриным о важности смягчения внешней политики

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков не согласился со словами председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что выполнить майские указы президента можно будет только после смягчения внешней политики и санкций.
Песков уточнил, что не столько внешняя политика, сколько международная обстановка оказывает влияние на внутреннюю политику страны.
«Давление наращиваемое, принятие незаконных рестрикций, односторонние действия в экономической области, террористическая угроза, конечно, это все представляет собой минус с точки зрения наших планов по развитию», — отметил пресс-секретарь.
Он добавил, что несмотря на данные препятствия, властям удавалось справляться с внешними «вызовами» решением внутренних вопросов.
Ранее, 11 октября, Кудрин заявил, что санкционные проблемы создают риски для темпов роста в ближайшие годы. Он отмечал, что внешнюю политику России следует направить на уменьшение напряженности в отношениях с другими странами, а также сохранение и снижение санкционного режима.