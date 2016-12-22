ФАС пригрозила ЦИАН штрафом за нарушение закона о конкуренции

УФАС по Москве признало виновным ЦИАН в нарушении закона о защите конкуренции и рассмотрит вопрос о взыскании с сервиса штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте управления.

В сообщении поясняется, что ЦИАН нарушил первый пункт закона некорректным сравнением базы по поиску недвижимости с конкурентами. Так, УФАС установил, что на канале в YouTube и на сайте ЦИАН распространял недобросовестную рекламу, в частности: «самая большая и актуальная база объявлений», «крупнейший интернет сервис» и др.

В ведомстве отметили, что данные заявления не были подкреплены ссылками или исследованиями, которые подтверждали бы данное утверждение.​ Таким образом, интернет-ресурс привлекал клиентов за счет недобросовестной рекламы, а не с помощью улучшения сервиса, качества или ассортимента товаров.

В настоящий момент столичное управление рассматривает возможность привлечения ЦИАН к административной ответственности по ст. 14.33 КоАП.

В ЦИАН РБК сообщили, что считают претензии антимонопольной службы формальными.

«Это решение касается претензии, основания для которой были устранены еще летом 2018 года. Но в связи с внутренними процедурами ФАС — технически решение вынесено только сейчас», — сообщили в сервисе.

В компании указали, что добавили необходимые ссылки. «Все заявления, которые мы делаем, всегда подкреплены необходимыми исследованиями. И несмотря на то, что на размещенную страницу (раздел, где была размещена информация), по данным Google Analytics, заходят всего 750 человек в месяц, ФАС посчитала, что это оказывает негативное влияние на конкурентную среду. Считаем данное нарушение формальным», — подытожили в ЦИАН.