ФАС предупредила cian.ru о незаконности копирования объявлений Avito

ФАС вынесла предупреждение компании «Айриэлтор», которой принадлежит сайт cian.ru. Компания должна перестать копировать объявления с портала своего конкурента Avito в течение 14 дней, иначе ей грозит антимонопольное дело

Фото: Никита Попов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании ООО «Айриэлтор» (управляет сайтом объявлений о недвижимости cian.ru), уличив его в копировании контента у конкурента Avito, говорится в материалах ведомства. Служба увидела в таких действиях признаки нарушения ст. 14.8 закона «О защите конкуренции», запрещающей недобросовестную конкуренцию. «Айриэлтор» должен прекратить копировать объявления в сфере недвижимости, размещенные на сайте www.avito.ru, и переносить их на сайт www.cian.ru, а также принять меры по устранению последствий такого нарушения, удалив ранее скопированный контент, говорится в сообщении ФАС.

Avito обратилась с жалобой в ФАС в ноябре прошлого года, писал «Коммерсантъ». Компания зафиксировала более 150 тыс. подозрительных объявлений на cian.ru, которые были, предположительно, скопированы с раздела «Недвижимость» на avito.ru. По словам представителя Avito Андрея Барковского, в них совпадали шесть—восемь знаков идентификационного номера, описания объектов, номера телефонов, причем копирование было осуществлено автоматическим способом. Компания просила регулятора возбудить дело в связи с недобросовестной конкуренцией.

У cian.ru есть 14 дней с момента получения предупреждения, чтобы выполнить требования ФАС. Как пояснил РБК представитель регулятора, пока санкции cian.ru не грозят, но, если компания не исполнит предупреждение в срок, служба возбудит дело в связи с наличием признаков нарушения.

Представитель Avito заявил РБК, что компания удовлетворена решением ФАС: «Это прецедентное решение для российского рынка электронной коммерции — регулятор квалифицировал несанкционированное копирование и использование пользовательского контента онлайн-классифайда ​ (сервиса объявлений. — РБК) как акт недобросовестной конкуренции. Контент является одним из ключевых активов классифайда, и его безусловная правовая защищенность — значимый фактор, способствующий цивилизованному развитию российского сегмента интернета».

«Это рабочая ситуация, — прокомментировал РБК представитель cian.ru. — Нами оперативно была создана специальная рабочая группа, и весь подозрительный и спорный контент был удален в кратчайшие сроки. Данный вопрос мы закрыли еще в конце прошлого года». По его словам, «никто не застрахован» от подобных инцидентов даже в условиях строгой модерации контента. «Выход cian.ru на новые региональные рынки повлиял на кратное увеличение количества контента, в том числе и такого, который запрещен правилами сайта — например, объявления и фотографии, содержащие адрес сайта Avito и элементы его товарного знака. Наш проект, как и другие классифайды, является площадкой открытого типа, на которой любой пользователь может разместить свое объявление», — отметил представитель сервиса.

По данным MediaScope, в среднем в декабре 2017 года на Avito.ru зашли 19,3 млн россиян (учитывались только пользователи десктопной версии). По данным самого сервиса его посещаемость составляет более 33 млн человек в месяц. «Недвижимость» как самостоятельный раздел сервис запустил в 2012 году, сейчас на него приходится около 2,5 млн объявлений.

Cian.ru является одним из старейших сайтов для публикации объявлений о продаже, покупке и аренде жилья: он существует с 2001 года. На январь 2018 года на сian.ru было размещено более 2,6 млн объявлений, аудитория сервиса составила свыше 10 млн уникальных посетителей в месяц, по собственным данным.