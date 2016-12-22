«Аэроэкспресс» уравняет цену билета «Туда-обратно» в кассе и онлайн

Компания «Аэроэкспресс» установит одинаковую стоимость билета в обе стороны вне зависимости от способа покупки. Речь идет о тарифе «Туда-обратно», говорится на сайте компании.

Отмечается, что с 16 октября цена билета в оба конца составит 850 руб. Ранее при покупке в кассах или билетопечатающих автоматах он стоил 1000 руб., а на сайте и в мобильном приложении — 840 руб.

Билет будет действовать в течение 30 дней. Он рассчитан на поездки в вагоне стандартного класса любым маршрутом «Аэроэкспресса».

Генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева подчеркнула, что доехать на экспрессе до аэропорта будет выгоднее, чем на такси. По ее словам, стоимость поездки на такси в среднем составляет от 650 руб. до 2 тыс. руб. в одну сторону.