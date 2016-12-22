Ливанские ювелиры подали иск против жены экс-премьера Малайзии на $14 млн

Ливанская ювелирная компания Global Royalty Trading SAL подала в суд на жену бывшего премьер-министра Малайзии Розмы Мансур с требованием вернуть 44 присвоенных украшения или выплатить за них сумму в $14 млн. Об этом сообщает издание The Star.

По данным газеты, Мансур так и не оплатила изделия, которые ей поставила ливанская компания. Жена экс-премьера Наджиба Разака, который в настоящее время арестован по обвинению в растрате, объяснила, что не может вернуть или оплатить украшения, поскольку их изъяли сотрудники правоохранительных органов во время обысков.

В конце мая стало известно, что при обыске в квартирах Разака в Куала-Лумпуре полиция изъяла мешки, в которых было более $30 млн, а также 284 коробки с сумками, часами и ювелирными изделиями.

​«Если украшения действительно конфискованы правительством, то чиновникам придется перебрать все 12 тыс. ювелирных изделий, чтобы убедиться в том, есть ли среди них 44 украшения, принадлежащие моему клиенту», — заявил адвокат ливанской компании Дэвид Гурупатхам.

Если же украшения все-таки хранятся у Мансур, то ее обяжут не только вернуть их или оплатить их стоимость, но внести денежную компенсацию за нарушение сроков оплаты, добавил юрист. Судебное заседание назначили на начало марта 2019 года.

Розма Мансур 3 октября была задержана в рамках расследования дела о коррупции. Ожидается, что ей предъявят обвинения в отмывании денег.

Бывшего премьер-министра Малайзии задержали по подозрению в коррупции 3 июля. В сентябре он был арестован по дополнительным обвинениям в хищении средств через государственный инвестиционный фонд. По данным следствия, он перевел $627,79 млн на свои счета.

В 2015 году Разака также подозревали в получении средств от фонда 1MDB. Однако в январе 2016 года Генпрокуратура страны сняла с него все обвинения, признав перевод $681 млн на его личный банковский счет подарком от королевской семьи Саудовской Аравии.



