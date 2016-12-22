Кадыров сообщил о назначении Нурмагомедова почетным гражданином Грозного

Победивший ирландского борца Конора Макгрегора дагестанец Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного, написал в своем Telegram-канале глава Чечнии Рамзан Кадыров.

«Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу [Нурмагомедову] звания «Почетный гражданин города Грозного», -написал Кадыров.

Кроме того, из средств Фонда имени Ахмада Кадырова Нурмагомедову был подарен автомобиль, а отцу борца и его тренеру ​ — Абдулманапу Нурмагомедову — присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики».

7 октября, в день победы Нурмагомедова над Макгрегором Кадыров назвал дагестанского бойца «гениальным художником», а удушающий прием, которым был завершен поединок — «прекрасным финалом». С победой его также поздравил президент Владимир Путин.

В то же время UFC не вручила Нурмагомедову пояс чемпиона, так как после боя он покинул октагон и напал на представителей команды соперника. Дагестанцу грозит дисквалификация и штраф в размере до $250 тыс.