Кадыров прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал прекрасным финал поединка между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Противник [Макгрегор] понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал — удушающий прием в четвертом раунде», — отметил Кадыров.

Он заявил, что ждал поединка и верил в непобедимость российского бойца. Глава республики также указал, что Макгрегор недооценил соперника перед боем, посчитав, что он будет легким и победоносным.

Ранее сегодня Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде боя UFC в американском Лас-Вегасе с помощью удушающего приема. Таким образом, он защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Тем не менее​ после победы Нурмагомедову не вручили пояс в наказание за драку с командой ирландского бойца. Глава организации Дэйна Уайт объяснил это тем, что Нурмагомедов нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка.



