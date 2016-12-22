Футболист Смолов предложил простить Мамаева и Кокорина

Футболист Федор Смолов предложил простить подозреваемых в избиении и хулиганстве коллег Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом он написал в своем Instagram.

Смолов отметил, что «все мы ошибаемся» и что осуждать Мамаева и Кокорина «проще всего, <...> тем самым только ухудшая ситуацию». «Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, и загладить свою вину перед пострадавшими, и всем обществом в целом!!! Все нуждаются в прощении, и поддержке!!! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!», — написал футболист.

Тверской суд Москвы 11 октября на два месяца арестовал футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока «Зенита» Александра Кокорина после того как они, вместе с еще несколькими молодыми людьми, 8 октября избили нескольких человек. Пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак, руководитель НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено два уголовных дела — по ст. 216 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Задержан по подозрению в участии в преступлении также младший брат Кокорина — Кирилл. Полиция устанавливает личности других участников нападений.



