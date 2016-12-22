СМИ опубликовали видео учений стратегических ядерных сил России

Телеканал «Россия 1» опубликовал видео учений стратегических ядерных сил, которые прошли в четверг, 11 октября.

Видео: rg.ru

На кадрах видно, как запускаются ракеты с подводной лодки, а также взлет бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М. Также на видео показана работа подводников.

Крупные учения российских стратегических ядерных сил прошли в четверг, 11 октября. В рамках маневров были запущены баллистические, крылатые и авиационно-управляемые ракеты. Запуски были произведены с акватории Баренцева и Охотского морей, а также с самолетов, которые поднимались с аэродромов Энгельс и Украинка в Амурской области и Шайковка в Калужской области. В маневрах принимали участие дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, а также ракетоносцы и бомбардировщики дальней авиации.

В рамках учений была проведена проверка управления Вооруженными силами и система поступления приказов из центра управления до командных пунктов военных соединений. Также отрабатывалось обнаружение пусков баллистических ракет с подводных лодок. В Минобороны отметили, что единая космическая система и наземные радиолокационные станции все запуски «своевременно обнаружили». Также были поражены учебные цели на полигонах Кура на полуострове Камчатка, Чижа в Ненецком автономном округе, Пембой в Республике Коми и Терект в Казахстане.