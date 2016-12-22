ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 65,59 EUR Нал. 77,44 76,12 USD Бирж. 66,27 -0,64 EUR Бирж. 76,81 -0,24 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6308,10 -329,70 IMOEX 2366,47 -2,12% RTSI 1124,08 -1,69% Brent 80,87 -3,07% DJIA 25050,29 -2,19% Nasdaq 7329,10 -1,31%
СМИ опубликовали видео учений стратегических ядерных сил России
Лента новостей
В Чувашии задержали водителя попавшего в ДТП с 12 погибшими грузовика 23:07, Общество Тайна журналиста: почему отношения США и Саудовской Аравии могут охладеть 23:04, Политика В пользу Маска: какими будут последствия аварии российского «Союза-ФГ» 22:59, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 22:59, РБК и Lenovo Суд вынес приговор сбившему пешеходов в центре Москвы во время ЧМ-2018 22:49, Общество Лига наций по футболу. Россия — Швеция. Онлайн 22:45, Спорт СМИ опубликовали видео учений стратегических ядерных сил России 22:32, Политика «Кэшбери» приостановила работу 22:29, Финансы По жесткому сценарию: как КПРФ лишают победы в Хакасии 22:16, Политика Суд арестовал вице-президента ОАК 22:12, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 22:05, РБК и Schneider Electric Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца 21:58, Общество Порошенко назвал призывающих захватить храмы на Украине «агентами Москвы» 21:56, Политика В план развития инфраструктуры не вошли два проекта почти на 3 трлн руб. 21:52, Бизнес Памфилова заявила о риске непоправимого ущерба выборам в Хакасии 21:44, Политика ГИБДД опубликовала видео ДТП с автобусом в Чувашии 21:39, Общество NASA создало комиссию по расследованию аварии «Союза» 21:32, Технологии и медиа Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 21:19, РБК и Schneider Electric В УПЦ Московского патриархата допустили анафему патриарху Константинополя 21:01, Общество Суд арестовал брата Кокорина 20:59, Общество Суд арестовал футболиста Кокорина на два месяца 20:58, Политика Путин назначил новых глав Курской области и Башкирии 20:50, Политика 6 правил путешествия с друзьями 20:28, РБК и Билайн Власти утвердили план развития транспортной инфраструктуры на ₽6,3 трлн 20:25, Экономика ГИБДД назвала причину ДТП с участием автобуса в Чувашии 20:21, Общество Порошенко допустил работу РПЦ на Украине после автокефалии 20:19, Общество В РПЦ не исключили попыток захвата храмов и монастырей на Украине 20:14, Политика Онлайн-трансляция конференции PechaKucha Moscow + Инвитро: не жди дедлайн 20:00, РБК и Инвитро
СМИ опубликовали видео учений стратегических ядерных сил России
Политика, 22:32
0
СМИ опубликовали видео учений стратегических ядерных сил России

Телеканал «Россия 1» опубликовал видео учений стратегических ядерных сил, которые прошли в четверг, 11 октября.

Видео: rg.ru

На кадрах видно, как запускаются ракеты с подводной лодки, а также взлет бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М. Также на видео показана работа подводников.

Крупные учения российских стратегических ядерных сил прошли в четверг, 11 октября. В рамках маневров были запущены баллистические, крылатые и авиационно-управляемые ракеты. Запуски были произведены с акватории Баренцева и Охотского морей, а также с самолетов, которые поднимались с аэродромов Энгельс и Украинка в Амурской области и Шайковка в Калужской области. В маневрах принимали участие дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, а также ракетоносцы и бомбардировщики дальней авиации.

Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил
Политика

В рамках учений была проведена проверка управления Вооруженными силами и система поступления приказов из центра управления до командных пунктов военных соединений. Также отрабатывалось обнаружение пусков баллистических ракет с подводных лодок. В Минобороны отметили, что единая космическая система и наземные радиолокационные станции все запуски «своевременно обнаружили». Также были поражены учебные цели на полигонах Кура на полуострове Камчатка, Чижа в Ненецком автономном округе, Пембой в Республике Коми и Терект в Казахстане.

Теги: военные учения , ядерные силы , запуск ракеты
Главное
Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца Общество
Материалы по теме
Бронетранспортер с двумя военными затонул на учениях в Дагестане Общество
СМИ узнали о планах Британии сразиться на учениях с «силами России» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter