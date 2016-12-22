Власти Дагестана пообещали iPhone за жалобы на экстремизм в интернете

Дагестанские власти запустили горячую линию для подачи сообщений о пропаганде терроризма и экстремизма в интернете. Ресурс создан министерством печати и информации республики при поддержке Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму (НЦПТИ).
На сайте обещают анонимность авторам жалоб на «запрещенный контент» в интернете, а также «принятие действий по каждому сообщению».
Для того чтобы подать обращение, нужно заполнить форму на сайте и отправить ссылку на контент, предположительно нарушающий российское законодательство. Можно выбрать возможное нарушение: пропаганда и публичное оправдание терроризма, разжигание межнациональной и межконфессиональной розни или вариант «другие виды запрещенного контента».
Экспертизу проведут в НЦПТИ, а затем направят материалы, содержащие признаки нарушения закона, в силовые ведомства Дагестана. Правоохранители, в свою очередь, будут блокировать материалы и возбуждать уголовные дела, объясняется на сайте.
Для самых активных пользователей горячей линии дагестанские власти обещают призы. Первое место — Apple iPhone SE 32 Gb, второе — Xiaomi Redmi 5 32 Gb, третье — Xiaomi Redmi 4A. Как следует из информации на сайте, «победит тот, кто отправит наибольшее количество ссылок».
РБК направил запрос в министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.