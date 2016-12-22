В Россию из Германии экстрадировали обвиняемого в мошенничестве

Из Германии по требованию Генеральной прокуратуры экстрадировали россиянина Юрия Белорыбца, которого на родине обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

С июля 2008 года по сентябрь 2012-го директор организации «СибРегионСтрой» Белорыбец принимал участие в строительстве ​Промышленно-логистического парка Новосибирской области. По версии следствия, Белорыбец и его соучастники предоставили заказчику для оплаты фальшивые данные о выполненных работах и стоимости использованных материалов. Таким образом они нанесли ущерб региональному бюджету в 153 млн руб.

Отмечается, что деньги частично обналичили и перечислили на счета подконтрольных Белорыбцу организаций, а также других компаний, имеющих признаки фирм-однодневок.

Предприниматель скрылся, Генеральная прокуратура России объявила его в международный розыск.

В декабре 2017 года Белорыбца задержали на территории Германии, после чего Генпрокуратура направила запрос о его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности. В сопровождении спецконвоя он доставлен в Москву.

2 октября в Россию из Португалии экстрадировали россиянина Романа Гранадского, который обвиняется на родине в совершении разбоя с незаконным проникновением в жилище.