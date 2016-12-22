Путин поддержал идею отпраздновать 300-летие обнаружения угля на Кузбассе

Президент России Владимир Путин согласился с предложением рабочих провести празднования в честь 300-летия обнаружения угля на Кузбассе. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими горно-обогатительного комплекса «Черниговец» в Кемеровской области, сообщает «Интерфакс».

«Это большое знаковое событие будет для страны. Так и сделаем», — сказал Путин, добавив, что обнаружение угля на Кузбассе стало знаковым событием для всей страны, а не только для региона.

Президент подчеркнул, что в угледобывающей отрасли заняты около 148 тыс. человек, 90 тыс. из которых работают на предприятиях Кузбасса. Первые сообщения об обнаружении угля в Кузбассе датируются 1721 годом.