Следствие попросило арестовать топ-менеджера ОАК

Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать вице-президента по государственной авиации специального назначения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

Следователи просят заключить его под стражу до 9 декабря 2018 года.

Герасимову предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в ОАК прошли обыски по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, связанных со специальным летным отрядом «Россия». Источники газеты рассказали, что махинации были связаны с разработкой и монтажом авиационных интерьеров. Следствие полагает, что деньги могли быть расхищены на контрактах на обслуживание систем кондиционирования в самолетах, а также при закупке силовых установок для вертолета Ми-8.

О махинациях стало известно во время расследования другого уголовного дела, одним из фигурантов которого является бывший глава специального летного отряда Ярослав Одинцев. Его арестовали в сентябре 2016 года, обвинив в превышении должностных полномочий.