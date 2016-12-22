СМИ узнали об обыске у топ-менеджера ОАК из-за контрактов со СЛО «Россия»

По данным «Коммерсанта», накануне ФСБ и СКР провели серию обысков, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова . Причиной послужило расследование вероятных махинаций по госконтрактам, связанным со специальным летным отрядом «Россия», обслуживающим президента страны и первых лиц государства.
Махинации в авиаотряде были связаны с работами по изготовлением и монтажом авиационных интерьеров и авиаоборудования. По данным следствия, крупные суммы расхищались, в частности, при заключении госконтрактов на обслуживание систем кондиционирования используемых президентским авиаотрядом лайнеров Ту-204, Ту-214 и Ил-96. Хищения могли также быть совершены при закупке пяти дополнительных силовых установок для вертолетов Ми-8.
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