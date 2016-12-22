Глава SAP в странах СНГ покинула компанию

Генеральный директор SAP в странах СНГ (SAP CIS) Наталья Парменова оставила свой пост, исполняющим обязанности главы компании назначен исполнительный директор Дмитрий Красюков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в компании и представителя SAP Татьяну Звереву.

Зверева подтвердила РБК данную информацию.

О причинах ухода Парменовой из компании не сообщается. Источник на рынке рассказал РБК, что «[до того, как покинуть пост] Парменова отменила несколько встреч по состоянию здоровья».

Всего она занимала пост гендиректора SAP в течение девяти месяцев — с февраля текущего года. За девять лет у SAP в России сменились шесть гендиректоров. Так, с марта 2016 года по январь 2018 года гендиректором SAP был Павел Гонтарев, до него с 2014 года — Вячеслав Орехов, с июля 2011 года по январь 2013 года — Игорь Богачев, который впоследствии стал руководителем ИТ-кластера Сколково.

В разговоре с РБК Парменова отмечала, что «у относительно частой смены руководства нет одной причины». Экс-гендиректор SAP CIS Владислав Мартынов отметил, что частая смена CEO «неблагоприятно сказывается на местном рынке», так как подрывает доверие к российскому офису. Мартынов отметил, что как менеджер Парменова «сильнее многих предшественников», и что она сможет вывести компанию на новый уровень, если сможет продержаться в должности «хотя бы три года».

С момента назначения на должность за три месяца Парменова провела 194 встречи с клиентами, 60 встреч с партнерами и приняла участие в 14 мероприятиях.

На вопрос РБК о том, какое будущее она для себя видит, Парменова заявила, что спустя пять лет хотела бы уйти на пенсию.