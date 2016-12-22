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Продажу 10% аэропорта Шереметьево перенесли на 2019 год
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Продажу 10% аэропорта Шереметьево перенесли на 2019 год
Бизнес, 09:06
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Продажу 10% аэропорта Шереметьево перенесли на 2019 год

Продажа 10% аэропорта Шереметьево перенесена на 2019 год. Об этом газете «Ведомости» рассказал председатель совета директоров и совладелец аэропорта Александр Пономаренко.

«Сейчас мы заключаем соглашение с банком JPMorgan Chase, по которому он получит право на поиск инвестора для покупки 10% акций международного аэропорта Шереметьево и на ведение переговоров, а сама сделка планируется на 2019 год», — сказал он. По его словам, планы продать часть акций аэропорта появились еще в 2017 году, однако с того времени стоимость актива изменилась.

Кроме того, Пономоренко напомнил, что к концу 2019 года авиакомпания «Россия» планирует перевести в Шереметьево все базирующиеся во Внуково лайнеры, а также о том, что второй год подряд растут объемы перевозок авиакомпании Nordwind, которая является для Шереметьево вторым крупнейшим перевозчиком. Эти факторы увеличивают стоимость актива, считает он.

Продажу 10% акций Шереметьево Пономоренко анонсировал в январе 2018 года. Тогда он говорил, что эти ценные бумаги, «скорее всего», окажутся у «стратега и профессионального участника рынка». Имена потенциальных покупателей Пономоренко не раскрывал.

Шереметьево — крупнейший аэропорт России (в январе—августе принял 29,7 млн пассажиров), на 66% принадлежит компании «Шереметьево холдинг», которой на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. В последней 65,22% у траста семей Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Еще 30,43% Шереметьево принадлежит Росимуществу. Миноритарные пакеты есть у «Аэрофлота» и «ВЭБ Капитала».

Теги: Шереметьево , продажа
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