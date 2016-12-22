В совете директоров Шереметьево анонсировали продажу 10% акций аэропорта

Ценные бумаги, как сообщил глава совета директоров Шереметьево, будут проданы в 2018 году. Такое решение, по его словам, было принято, чтобы «стать более понятными для авиакомпаний». «Мы намерены бороться за транзит», — заявил он

Александр Пономаренко (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Председатель совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко рассказал о планах продать 10% акций аэропорта. Об этом он в ходе экскурсии по новым объектам воздушной гавани (карго-комплексу, тоннелю под аэродромом между северной и южной зонами Шереметьево и терминалу В) сообщил газете «Ведомости».​

«Мы в этом бизнесе не являемся стратегами. Но у нас есть хорошая программа развития, будем принимать решение после ее реализации», — отметил он в ответ на сравнение журналиста Шереметьево с прежним активом Пономаренко — Новороссийским морским торговым портом (НМТП). Его контрольный пакет нынешний глава совета директоров Шереметьево вместе с партнерами Александром Скоробогатько и Аркадием Ротенбергом продали в 2010 году более чем за $2 млрд, напоминает издание.

«Многое будет зависеть от того, будут ли другие проекты», — заявил Пономаренко, реагируя на вопрос, не собираются ли они с партнерами на каком-то этапе продать Шереметьево так же, как продали контрольный пакет НМТП. «Когда мы считаем финансовую модель, то берем потенциальный рост стоимости и дивиденды. Если у других возможных проектов эти два фактора будут намного выше, чем в какой-то момент у Шереметьево, то мы продадим», — сказал он, заметив однако, что «прямо сейчас» в совете директоров аэропорта «думают» о продаже 10% акций Шереметьево. Все эти ценные бумаги, как предположил Пономаренко, «скорее всего», впоследствии окажутся у «стратега и профессионального участника рынка».

Конкретных покупателей собеседник газеты не назвал, подчеркнув, что «пока» переговоры об этом он и его партнеры не ведут, а только «работают с консультантами, которые будут представлять их интересы». Сделку, как отметил председатель совета директоров, планируется завершить в течение 2018 года.

«Чтобы у нас глаз не замыливался, чтобы мы стали более понятны для авиакомпаний, так как мы намерены бороться за транзит», — объяснил Пономаренко такое решение. Оценку акций для продажи, по его словам, предстоит сделать инвестбанку.

Ранее, в октябре прошлого года, президент России Владимир Путин включил Шереметьево в число стратегических предприятий.

На данный момент аэропорт на 31,56% принадлежит государству, владельцами оставшихся 68,44% является компания «Шереметьево Холдинг», бенефициары которой — Аркадий Ротенберг, Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько (владеют холдингом через компанию TPS Avia Holding).

По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта составил 33,65 млн пассажиров, объем грузоперевозок — 231,25 тыс. т.