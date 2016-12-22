Автор проекта дуэльного кодекса назвал причину его отзыва из Госдумы

Автор законопроекта о дуэльном кодексе, депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что целью этого документа было напомнить чиновникам «чтобы они занимались делом, а не ерундой». Документ был отозван из Госдумы спустя шесть дней после внесения, передает «РИА Новости».

В базе данных Госдумы сообщается, что законопроект о дуэльном кодексе поступил в нижнюю палату парламента 12 сентября, но уже 18-го его отозвали и позже сняли с рассмотрения.

Иванов пошутил, что официальной версией такого решения можно считать необходимость документа в доработке из-за того, что у россиян «родилась масса новых видов дуэлей». «Но если серьезно, мы свою роль сыграли — напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно», — добавил депутат.

Законопроект внесли в Госдуму на следующий день после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную».

Видео: пресс-служба Росгвардии

В пояснительной заметке к документу необходимость дуэльного кодекса объяснялась тенденциями «со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан», которые придерживаются отличной от официальной точки зрения.

Законопроектом предлагалось закрепить, что дуэль может быть проведена только между равными по служебному положению. В случае же, когда гражданин оскорбил чиновника, последнему необходимо обращаться в суд.

Позже Иванов рассказал, что основой документа стал дуэльный кодекс 1912 года. «Я его только переработал. На его составление я потратил часа два, наверное, не больше», — заявил он агентству «Москва».

На следующий день в беседе с РБК Ростов он сказал, что цель законопроекта — показать абсурдность использования дуэлей для решения вопросов, которыми должен заниматься суд.

«Мне хотелось напомнить, что мы живем в правовом государстве и должны заниматься своей работой, а не вызывать друг друга на дуэль. Некоторые мои коллеги оценили проект по достоинству, поняли, что я хотел этим сказать. Конечно, он не может быть принят и не будет принят никогда». — добавил депутат.



