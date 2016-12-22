МИД призвал Польшу наказать виновных в осквернении могил советских солдат

Вандалы в Польше разрушили надгробия на могилах советских солдат, погибших при освобождении города Еленя-Гура, Москва требует привлечь виновных к ответственности, сообщается на сайте российского МИД.

В министерстве отметили, что инцидент произошел 8 октября, вандалы повредили 21 надгробие. Ущерб от их действий уже ликвидировали, а правоохранительные органы начали расследование инцидента.«Однако суть проблемы от этого не меняется. Налицо еще один вопиющий пример варварского отношения к нашему мемориальному наследию в Польше», — заявили в МИД.

В Москве считают, что подобные происшествия являются «позорными» последствиями официального курса Варшавы. «Требуем положить конец бесправию, найти и привлечь к ответственности виновных», — добавили в министерстве.

Ранее, 9 октября, о разрушении надгробий рассказал ТАСС пресс-секретарь посольства России в Варшаве Владимир Александров. Он добавил, что жители Еленя-Гура планировали провести митинг против осквернения могил.