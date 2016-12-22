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Нурмагомедов рассказал Путину о провокациях Макгрегора
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Нурмагомедов рассказал Путину о провокациях Макгрегора
Общество, 21:15
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Нурмагомедов рассказал Путину о провокациях Макгрегора
Боец ​смешанного стиля и абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что во время боя его соперник Конор Макгрегор провоцировал его. Об этом спортсмен ​сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Я себя вел достойно. Некоторые моменты, конечно, и я тоже не проконтролировал, потому что и во время боя тоже продолжались провокации», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что его соперник демонстрировал неуважение к нему, его ​родителям, и стране.

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
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В ответ на это Путин заметил, что «это делалось специально», чтобы вывести бойца из себя, получить преимущество в ходе боя.

Также президент поздравил бойца с победой, заметив, что свою главную задачу — победить — он выполнил.

6 октября во время боя за звание чемпиона UFC Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором. После окончания встречи Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и устроил драку в зрительном зале. В массовой драке также приняли участие члены тренерских команд обоих бойцов.

Теги: Владимир Путин , Боец , провокация
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