В Подмосковье назвали самые редкие имена для новорожденных

Среди самых редких имен, которые давали новорожденным девочкам в Подмосковье, оказались Авдотья, Николь, Клавдия, Лукерья, Февронья и Луна. Об этом заявила начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова, сообщает РИАМО.

Отмечается, что для новорожденных мальчиков родители выбирали такие необычные имена, как Лаврентий, Марсель, Лео, Леонард и Добромир.

«Самые популярные женские имена в текущем году: София, Мария, Анастасия, Виктория, Анна. Мужские: Артем, Александр, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван», — рассказала Филатова.

В конце августа столичное управление ЗАГС опубликовало список самых необычных имен, которые давали новорожденным в Москве с начала года. В перечне оказались Яго, Томислав, Арамис, Дональд, Уолтер, Камелия, Лолита, Семирамида, Джульетта, Герда и Хлоя.

В тройку самых популярных мужских имен для новорожденных москвичей вошли Александр, Михаил и Максим, а лидерами по популярности среди женских имен стали София (или Софья), Мария и Анна.