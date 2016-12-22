ЕСПЧ принял жалобу Поклонской по обвинениям в госизмене на Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу депутата Госдумы России Натальи Поклонской, в которой она заявила о нарушении Киевом права на справедливое судебное разбирательство по делу о госизмене на Украине, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Максима Могильницкого.
"Мы получили из Страсбурга ответ, в котором следует, что жалоба нашей клиентки зарегистрирована ЕСПЧ", - сказал Могильницкий. По его словам, ЕСПЧ проинформировали, что украинские прокуроры не признают полномочия адвокатов, и не дают защитникам допуск к материалам дела, а также допустили ряд других нарушений прав человека.
«Мы усматриваем в этом деле явные признаки политических мотивов", - подчеркнул адвокат. Он отметил, что ЕСПЧ пока не ответил по жалобам главы Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова.
Жалобы были поданы в мае. Могильницкий ранее заявлял, что речь в них идет о нарушении Украиной ст.6 и ст. 18 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которых говорится о праве на справедливое судебное разбирательство и пределы использования ограничений в отношении прав.
В 2016 году, после выборов в Госдуму России, Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Поклонской дело о государственной измене (ст. 111 УК Украины), наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.