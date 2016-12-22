После столкновения двух автобусов в Уфе 15 человек попали в больницу

В Уфе в результате столкновения двух автобусов пострадали 15 человек, они доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.
На проспекте Октября автобус «ПАЗ» наехал на стоявший около остановки автобус «Нефаз». В результате была повреждена остановка. Погибших нет.
В настоящее время на месте ДТП работают медики, следственно-оперативная группа, пожарные и спасатели. Причины аварии устанавливаются.
9 октября в Орле троллейбус наехал на пешеходов на остановке общественного транспорта, в результате чего погибли три человека. Еще двое пострадали, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По предварительным данным, у троллейбуса предварительно отказали тормоза либо произошел срыв стояночного тормоза. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).