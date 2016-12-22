ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,70 65,76 EUR Нал. 76,67 75,65 USD Бирж. 66,18 -0,08 EUR Бирж. 76,21 +0,06 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6591,08 -26,32 IMOEX 2432,52 -0,46% RTSI 1158,21 -0,11% Brent 84,50 -0,27% DJIA 26430,57 -0,24% Nasdaq 7739,73 +0,04%
После столкновения двух автобусов в Уфе 15 человек попали в больницу
Лента новостей
Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 15:53, РБК и Инвитро Компания Tiberius Group прервала ICO: инвесторам вернут $1 млн 15:45, Крипто «Урал» заявил о готовности пригласить в команду Кокорина и Мамаева 15:44, Спорт Госдума поддержала законопроект о налоговых льготах для предпенсионеров 15:37, Общество Власти Британии заморозили активы жены отбывающего срок банкира из СНГ 15:35, Общество Двое в лодке: могут ли быть полезные последствия у списка Белоусова 15:35, Мнение Сбербанк приставит консультантов к сельским банкоматам 15:35, Экономика Как полюбить овощи и питаться правильнее 15:27, РБК и Philips Гендиректор «НТВ Плюс» возглавит Медиакоммуникационный союз 15:25, Технологии и медиа Украина заподозрила Поклонскую в военных преступлениях 15:23, Политика В Кремле удивились сообщениям о планах поднять уровень жизни в ДНР 15:21, Политика Google с челкой: как СМИ встретили флагманы Pixel 3 и Pixel 3 XL 15:10, Стиль Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 15:10, РБК и Lenovo Отец Мамаева оправдал поведение сына пребыванием в отпуске 15:09, Общество В Сети появилось видео с места убийства следователя в Подмосковье 15:08, Общество В Кремле назвали предложения Зорькина по Конституции его личным мнением 15:02, Политика Капитализация «Магнита» упала до минимального уровня за шесть лет 15:01, Quote Госдума одобрила кандидатуры трех новых членов совета директоров ЦБ 14:56, Финансы Осенняя оптимизация: 6 способов сэкономить на аренде жилья в Москве 14:56, Недвижимость Суд приступит к рассмотрению дела Серебренникова 17 октября 14:54, Общество Голикова заявила об отсутствии желания экономить на пенсионной реформе 14:50, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14:45, РБК и Mastercard В Киеве произошли столкновения националистов с полицией 14:40, Общество После столкновения двух автобусов в Уфе 15 человек попали в больницу 14:36, Общество В шаге от провала: объем биткоин-транзакций упал на 84% 14:31, Крипто Володин предложил обсудить запрет на выезд менеджеров санируемых банков 14:31, Экономика Румыния обвинила Россию в использовании Черного моря для «проекции силы» 14:25, Политика Минфин разместил на рынке весь запланированный объем долга 14:23, Финансы
После столкновения двух автобусов в Уфе 15 человек попали в больницу
Общество, 14:36
0
После столкновения двух автобусов в Уфе 15 человек попали в больницу

В Уфе в результате столкновения двух автобусов пострадали 15 человек, они доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

На проспекте Октября автобус «ПАЗ» наехал на стоявший около остановки автобус «Нефаз». В результате была повреждена остановка. Погибших нет.

В настоящее время на месте ДТП работают медики, следственно-оперативная группа, пожарные и спасатели. Причины аварии устанавливаются.

9 октября в Орле троллейбус наехал на пешеходов на остановке общественного транспорта, в результате чего погибли три человека. Еще двое пострадали, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.​ По предварительным данным, у троллейбуса предварительно отказали тормоза либо произошел срыв стояночного тормоза. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: ДТП , Автобусы
Главное
В Кремле назвали предложения Зорькина по Конституции его личным мнением Политика
Материалы по теме
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Якутии Общество
Микроавтобус в Москве наехал на парапет подземного перехода Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter