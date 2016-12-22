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Три человека погибли после наезда троллейбуса на остановку в Орле
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Три человека погибли после наезда троллейбуса на остановку в Орле
Общество, 15:51
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Три человека погибли после наезда троллейбуса на остановку в Орле
По предварительным данным, еще двое получили травмы, их госпитализировали. Обстоятельства инцидента устанавливаются
Фото: Орел LIVE | Новости / VK

В центре Орла троллейбус наехал на пешеходов на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в районе остановки «Дворец спорта» на улице Полесская в центре города, напротив находится управление ФСБ по Орловской области. По предварительным данным, три человека погибли; по данным Следственного комитета, среди них есть несовершеннолетняя девушка. Еще двое пострадали, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.​ В пресс-службе правительства Орловской области РБК подчеркнули, что пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии, среди них есть 17-летний подросток.

В управлении МЧС по региону уточнили, что сообщение о ДТП поступило в 14:45 мск. На место происшествия выдвинулись силы местного пожарно-спасательного гарнизона.

Источник агентства «Интерфакс» в скорой помощи Орловской области уточнил, что наезд на пешеходов произошел из-за того, что у троллейбуса отказали тормоза. По данным агентства, пострадавшие — девушки 17 и 24 лет.

«У троллейбуса предварительно отказали тормоза либо произошел срыв стояночного тормоза. И во время посадки пассажиров он самовольно начал движение без контроля со стороны водителя», — рассказал источник.

Позднее в областном управлении Следственного комитета (СКР) РБК сообщили о том, что по факту происшествия заведено уголовное дело. Производство открыли по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время на месте ДТП работают следователи-криминалисты.​

Авторы: Анна Трунина, Валерий Романов, Екатерина Костина.
Теги: Орел , ДТП , троллейбус
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