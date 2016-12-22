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Румыния обвинила Россию в использовании Черного моря для «проекции силы»
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Румыния обвинила Россию в использовании Черного моря для «проекции силы»
Политика, 14:25
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Румыния обвинила Россию в использовании Черного моря для «проекции силы»

Россия использует Черное море для проекции силы на Восточное Средиземноморье, заявил министр обороны Румынии Михай Фитор на конференции в Аспенском институте в Бухаресте. Об этом сообщает Reuters.

Фитор отметил, что в свете исходящей от России угрозы Бухарест намерен принять две дополнительные финансовые программы для модернизации своих вооруженных сил, в частности, для закупки партии новых военных самолетов. «Ситуация драматически изменилась за последние годы», — сказал он.

​Фитор подчеркнул, что Румыния достигла требования НАТО увеличить военные ассигнования до 2% национального ВВП и намерена повышать расходы на оборону и дальше.

Румыния с 2017 года вместе с Польшей резко повысила расходы на оборону, доведя их до предусмотренных 2% от ВВП. Как и Варшава, Бухарест подписал контракт о поставке американской системы ПРО Patriot. Больше 2% в альянсе тратят на армию США, Эстония, Греция и Великобритания. К 2% приблизили свои военные ассигнования Латвия и Литва. Остальные — 21 страна — не доводят расходы на оборону до требуемого уровня.

Теги: Румыния , НАТО Украина , Черное море
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