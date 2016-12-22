В Гонконге запретили электронные сигареты

Власти Гонконга запретили электронные сигареты на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает South China Morning Post.

Запрет будет касаться всех электронных устройств, использующих табак, в том числе тех, которые позволяют бездымное курение. Таким образом, специальный административный район Китая присоединился к 27 странам, поставившим вне закона электронные сигареты.

До этого, в июне 2018 года, речь шла лишь о том, что власти Гонконга намерены законодательно прописать регулирование рынка электронных курительных устройств, включая запрет продажи несовершеннолетним и рекламы. Полностью запретить продажу электронных сигарет и их аналогов рекомендовал департамент здравоохранения Гонконга с 2016 года, однако от этой меры было решено отказаться из-за сложности ее реализации и контроля исполнения.

В сентябре сообщалось, что американские власти начали рассмотрение вопроса о запрете электронных сигарет из-за взрывного роста их популярности в среде молодежи. Федеральное агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило, что мода на вейпы и другие девайсы угрожает создать «новое поколение никотиновых наркоманов». В США подобные устройства уже запрещено продавать несовершеннолетним. В то же время в Великобритании и Новой Зеландии, наоборот, поощряется продажа электронных сигарет как менее вредной альтернативы табаку.

В России вейпы и электронные сигареты в июне было решено приравнять к обычным табачным изделиям и не создавать для них отдельную нормативную базу. Кроме того, курение электронных сигарет запрещено в общественных местах. Треть потребителей составляет молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.