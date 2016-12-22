В Индии при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли семь человек

В индийском штате Уттар-Прадеш при сходе с рельсов пассажирского поезда погибли не менее семи человек. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел близ города Харчандпур. С рельсов сошли восемь вагонов. Семь человек погибли, еще девять серьезно ранены. Общее число пострадавших — не менее 30 человек. Всех раненых направили в окружной госпиталь. Как сообщает Times of India, двое пассажиров, заблокированных в вагоне, были выведены спасателями.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким жертв крушения. Власти окажут помощь родственникам погибших и пострадавших.
В июле крупная железнодорожная авария произошла в Турции. При сходе с рельсов пассажирского поезда Капыкуле — Стамбул погибли 24 человека. Причиной крушения был назван подмыв железнодорожной насыпи.