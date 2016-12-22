Число жертв крушения пассажирского поезда в Турции выросло до 24

В Турции при сходе с рельсов пассажирского поезда Капыкуле — Стамбул 8 июля погибли 24 человека. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Кроме того, сообщается о 109 раненых. Телеканал NTV в то же время сообщает о 124 пострадавших в результате произошедшего в воскресенье инцидента.

К настоящему моменту поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. В эвакуации пострадавших участвовало не менее 100 машин скорой помощи, кроме того, помощь оказывали обычные граждане. После аварии 318 человек были доставлены в больницы, из них 124 остаются под наблюдением или лечением.

Ранее сообщалось о 10 жертвах аварии.

Пять вагонов пассажирского поезда Капыкуле — Стамбул сошли с рельсов у города Текирдаг в европейской части Турции 8 июля. По предварительной версии, озвученной вице-премьером Реджепом Акдагом, причиной аварии стала просадка грунта из-за размыва насыпи чрезмерным количеством осадков.