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Операторы спутникового ТВ попросили не заставлять их вещать бесплатно
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Операторы спутникового ТВ попросили не заставлять их вещать бесплатно
Технологии и медиа, 07:32
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Операторы спутникового ТВ попросили не заставлять их вещать бесплатно
Операторы спутникового телевидения выступили против идеи Минкомсвязи обязать их бесплатно транслировать 20 телеканалов в местах, где недоступно эфирное ТВ. Решать задачу они готовы только при компенсации понесенных расходов
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Крупнейшие операторы спутникового ТВ считают, что законопроект Минкомсвязи, согласно которому они будут обязаны бесплатно транслировать 20 телеканалов в местах, где недоступен сигнал эфирного телевидения в цифровом формате, негативно отразится на их бизнесе и абонентах. Об этом компании — Национальная спутниковая компания (НСК, бренд «Триколор»), «Орион» и МТС — сообщили в письме (есть в распоряжении РБК) министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову. В случае принятия законопроекта «вопрос о дальнейшем существовании бизнеса спутниковых операторов в России становится открытым», предупредили операторы.

Речь идет о проекте поправок в ст. 46 закона «О связи», который министерство опубликовало на портале обсуждения законодательных инициатив в июле. Суть поправок: российские операторы спутникового ТВ будут обязаны подключить к своим услугам обратившиеся к ним домохозяйства, если последние не охвачены ​цифровым эфирным телевидением. Планируется, что за счет этого жители таких населенных пунктов будут обеспечены бесплатным доступом к каналам, входящим в первый и второй мультиплексы («Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр», «Пятый канал», ОТР, СТС, «Домашний», ТНТ, РЕН ТВ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас»). Услуга должна оказываться, если у абонента есть оборудование для приема сигнала этого оператора (спутниковая тарелка) и он один раз внес плату за доступ к сети оператора. Брать иную плату за просмотр двух мультиплексов проект запрещает.

Представитель НСК и источник РБК на рынке спутникового ТВ подтвердили, что операторы отправили письмо. Представитель Минкомсвязи не смог уточнить, получили ли там обращение операторов.

Здание ​Минкомсвязи в Москве (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Опасения операторов​

В письме указано, что проект предлагает возложить на коммерческие организации, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли, социальную функцию, исполнение которой является обязанностью государства. «В российской и мировой практике нет примеров, когда бизнес полностью закрывает потребности государства в той или иной услуге на безвозмездной основе. Это правовой и экономический нонсенс. Поскольку отрасль несет расходы на предоставление услуг (в том числе аренду спутниковых мощностей, закупку и поддержку необходимого оборудования, зарплату специалистам, обеспечение технического обслуживания и т.п.), должны быть предусмотрены возможные механизмы их компенсации», — отмечается в письме. В противном случае абоненты, приобретающие платные услуги спутникового ТВ, «фактически будут платить за тех, кто получит услугу бесплатно».

Авторы письма также попросили ведомство зафиксировать список населенных пунктов и домохозяйств, где они будут обязаны обеспечить спутниковое вещание. «В противном случае есть риск, что телеаудитория, которую придется охватить спутниковым сигналом, будет постепенно расти. Например, если в регионе сломается вышка цифрового вещания, может получиться так, что Минкомсвязь обяжет спутникового оператора компенсировать пропавший сигнал, что еще больше увеличит дополнительные расходы», — говорит источник РБК на рынке спутникового ТВ.

Наконец, операторы опасаются, что их обяжут бесплатно транслировать региональные телеканалы, что потребует «беспрецедентного» расширения спутниковой емкости до объемов, которыми не обладает ни один ее владелец. Как пояснил представитель НСК Павел Стешин, участники рынка предполагают, что такая норма появится в последующих версиях законопроекта. Сумму возможных затрат он не уточнил. По словам гендиректора группы компаний «Орион» Кирилла Махновского, для решения поставленных правительством задач возможно реализовать такую модель, которая «не ущемляет интересов абонентов и не ляжет тяжелым бременем на бизнес операторов». Представитель МТС Алексей Меркутов отметил, что оператор понимает необходимость и важность обеспечить зрителей доступом к телевещанию и готов взаимодействовать с регулятором и отраслевыми компаниями в поиску оптимального решения этой задачи.

Время на диалог

В России эфирное ТВ бесплатно для зрителей, для его приема в аналоговом формате достаточно настроить антенну на телевизоре. Переход с аналогового на цифровое эфирное вещание предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы»: ее реализация должна обеспечить прием каналов первого мультиплекса для 98,4% населения России, первого и второго — 98,1%. Общий бюджет программы составляет 174 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе 97 млрд руб. федеральных средств. В ФЦП не указана дата отключения аналогового ТВ, но государство перестанет субсидировать распространение сигнала в этом формате за пределами городов с населением более 100 тыс. человек с 1 января 2019 года.

Для приема эфирного ТВ в цифровом формате зрителю необходимо иметь телевизор или специальную приставку, способные принимать эфирное цифровое ТВ. Значительное число российских потребителей принимают ТВ-сигнал не из эфира, а через кабель, спутник или интернет, оплачивая эту услугу операторам. По оценке «ТМТ Консалтинга», на конец второго квартала в России насчитывалось 43,4 млн абонентов платного ТВ.

Как уточнил РБК заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин, отключение аналогового эфирного ТВ в России произойдет с 10 по 13 января 2019 года. «С 1 января 98,5% жителей страны будут иметь доступ и к первому и второму мультиплексам в эфирном варианте. На остальной территории другим способом, кроме как с помощью спутникового ТВ, обеспечить доступ к этим каналам невозможно», — отметил Волин.

«Операторы спутникового ТВ предоставляют доступ к своим услугам на всей территории России, поэтому они уже несут определенные расходы. Предложенный Минкомсвязью законопроект не потребует от операторов дополнительных затрат. Более того, люди, которые будут пользоваться правом бесплатного получения доступа к 20 каналам, и так будут покупать у операторов оборудование», — настаивает Алексей Волин. Он также сказал, что опасения операторов о том, что их обяжут транслировать и региональные каналы тоже, безосновательны.

«НТВ Плюс» к закону

По данным «ТМТ Консалтинга», во втором квартале 2018 года аудитория спутникового ТВ составляла 16,8 млн абонентов. НСК обслуживала 12,2 млн абонентов, «Орион» — 3,1 млн, «НТВ Плюс» — 1 млн, МТС — 0,5 млн. Единственный оператор, который не подписал обращения к Минкомсвязи, — «НТВ Плюс». «Инициатива полностью оправдана. Мы приняли на себя обязательство гарантировать возможность бесплатного просмотра каналов первого и второго мультиплексов, а также предоставили комплекты приемного оборудования по сниженной стоимости жителям населенных пунктов, не охваченных сетью цифрового вещания РТРС», — сообщил РБК гендиректор «НТВ Плюс» Михаил Демин.

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: спутниковая связь , Цифровое ТВ , «Триколор ТВ» , МТС
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