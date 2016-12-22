Украина намерена внести проект резолюции ГА ООН о «милитаризации Крыма»

Украина намерена внести проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, направленный против «милитаризации Крыма». Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Расширение ее военного присутствия в Азовском море — это новый вызов, с которым нам приходится иметь дело. Морская территория между Украиной и Россией в настоящее время все больше милитаризируется Российской Федерацией, что имеет последствия не только для морской торговли и поставок в Украину», — сказал он.

По словам Ельченко, Украина получает данные о том, что Россия размещает в Крыму ядерное оружие и восстанавливает соответствующую инфраструктуру. Он добавил, что военные штабы в республике используют российские войска, воюющие в Сирии. Ельченко также заявил, что угрозу представляет «незаконное строительство и частичное открытие моста» через Керченский пролив. Постпред Украины при ООН отметил, что «милитаризация Крыма» будет иметь далеко идущие последствия для безопасности как в Черном и Азовском морях, так и в Южной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В конце августа Ельченко заявил, что делегация Украины подготовит к заседанию Генассамблеи ООН «несколько неприятных сюрпризов» для России. Он добавлял, что ряд инициатив будет касаться «милитаризации Крыма». Постпред отмечал, что делегация также рассмотрит вопрос украинских политзаключенных в России, в том числе режиссера Олега Сенцова.

73-я Генеральная ассамблея ООН открылась 18 сентября.