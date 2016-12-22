Появилось видео пожара в здании Академии ФСИН в Рязани

Рязанское информационное агентство «7 новостей» опубликовало видео пожара в здании Академии ФСИН, которое произошло вечером во вторник, 9 октября.

Видео: 7info.ru

Как сообщали РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС, возгорание произошло на шестом этаже учебного корпуса. Пожару присвоили третий уровень сложности. Погибших и пострадавших нет.

Видео: Новости Рязани / VK

В пресс-службе академии РБК рассказали, что пожар произошел в лекционном зале юридического факультета. Агентство «7 новостей» добавило, что учебный корпус находится по адресу ул. Сенная, 1 в Рязани.

ГУ МЧС по Рязанской области отмечает, что пожар локализовали на площади 100 кв. м. В тушении возгорания приняли участие 40 пожарных и 12 автомобилей. В 23:00 мск пожар ликвидировали.