ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,18 65,83 EUR Нал. 77,08 75,75 USD Бирж. 66,29 -0,27 EUR Бирж. 76,18 -0,31 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6657,50 -39,80 IMOEX 2443,83 -0,43% RTSI 1159,47 +0,11% Brent 84,73 +1,35% DJIA 26480,38 -0,06% Nasdaq 7749,70 +0,17%
В Рязани загорелось здание Академии ФСИН
Лента новостей
СМИ узнали о возможности пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина 22:39, Общество Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в желании «вселенской власти» 22:37, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 22:33, РБК и Schneider Electric Зорькин напомнил о революции 1917 года при оценке бедности в России 22:30, Общество Экс-глава Марий Эл пожаловался на слепоту из-за условий в СИЗО 22:19, Общество Торговые сети попросили Козака обсудить регулирование отрасли 22:16, Бизнес Новак пообещал достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции 21:59, Бизнес Путин поддержал идею снижения НДС на фрукты 21:46, Экономика Глава Конституционного суда предупредил об угрозе нового застоя 21:45, Политика В Рязани загорелось здание Академии ФСИН 21:37, Общество Путин объяснил причину приезда на Ставрополье вместе с Медведевым 21:34, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 21:33, РБК и Philips Новак ответил на слова Эр-Рияда об «исчезновении» России с рынка нефти 21:14, Экономика Двое пострадавших при взрыве в спортшколе Дагестана скончались в больнице 21:09, Общество На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов 21:06, Общество Суд вынес приговор по делу об убийстве блогера в Парке Горького 20:55, Политика Задержанного в связи с убийством болгарской журналистки румына отпустят 20:51, Общество Google решила не продавать официально в России новый смартфон и планшет 20:45, Технологии и медиа «Яндекс» заморозил сервис для поиска попутчиков 20:43, Бизнес Bloomberg назвал кандидата в постпреды США при ООН вместо Никки Хейли 20:32, Политика Журналистки обвинили индийского министра в сексуальных домогательствах 20:09, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 20:05, РБК и Mastercard Власти Польши решили пересчитать сумму требуемых репараций от Германии 20:02, Общество «Сибур» досрочно выкупит евробонды на $200 млн 19:40, Бизнес Кабмин предложил Госдуме еще раз обсудить законопроект Яровой о продуктах 19:35, Экономика В монастыре Симферополя грибами отравились не менее восьми человек 19:34, Общество Глава Минфина Турции призвал бизнес снизить цены на 10% из-за инфляции 19:31, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 19:23, РБК и Мираторг
В Рязани загорелось здание Академии ФСИН
Общество, 21:37
0
В Рязани загорелось здание Академии ФСИН

В центре Рязани произошел пожар в здании Академии ФСИН, сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

«На шестом этаже учебного корпуса произошло возгорание с сильным задымлением, площадь пожара пока неизвестна», — сказали в пресс-службе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время ведется разведка и тушение возгорания. Пожару присвоен третий номер сложности, уточнили в пресс-службе.

Пожар в Академии ФСИН произошел в лекционном зале юридического факультета, рассказали РБК в пресс-службе академии. «Произошло возгорание в четвертом лекционном зале юридического факультета. Погибших нет. На данный момент тушение пожара продолжается», — сказали в пресс-службе.

Возгорание произошло в лекционном зале учебного корпуса академии по адресу: ул. Сенная, 1, сообщает агентство «7 новостей» со ссылкой на очевидцев. На месте работают около семи пожарных расчетов, отмечает портал «ProГород». Пожар локализован на площади 100 кв. м.

В декабре 2017 года произошел пожар в Рязанском государственном университете, из учебного корпуса № 4 были эвакуированы 200 человек. В МЧС назвали причиной ЧП короткое замыкание.

Теги: Рязань , Пожар , ГУ ФСИН , Академия
Главное
Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы полосы при посадке в Якутске Общество
Материалы по теме
В Подмосковье возник пожар площадью 350 кв. м Общество
В Институте законодательства при правительстве России произошел пожар Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter