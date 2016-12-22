В Рязани загорелось здание Академии ФСИН

В центре Рязани произошел пожар в здании Академии ФСИН, сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

«На шестом этаже учебного корпуса произошло возгорание с сильным задымлением, площадь пожара пока неизвестна», — сказали в пресс-службе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время ведется разведка и тушение возгорания. Пожару присвоен третий номер сложности, уточнили в пресс-службе.

Пожар в Академии ФСИН произошел в лекционном зале юридического факультета, рассказали РБК в пресс-службе академии. «Произошло возгорание в четвертом лекционном зале юридического факультета. Погибших нет. На данный момент тушение пожара продолжается», — сказали в пресс-службе.

Возгорание произошло в лекционном зале учебного корпуса академии по адресу: ул. Сенная, 1, сообщает агентство «7 новостей» со ссылкой на очевидцев. На месте работают около семи пожарных расчетов, отмечает портал «ProГород». Пожар локализован на площади 100 кв. м.

В декабре 2017 года произошел пожар в Рязанском государственном университете, из учебного корпуса № 4 были эвакуированы 200 человек. В МЧС назвали причиной ЧП короткое замыкание.