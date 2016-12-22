Экс-глава Марий Эл пожаловался на слепоту из-за условий в СИЗО

Правозащитники рассказали, что Леонид Маркелов пожаловался на отсутствие отопления и горячей воды в СИЗО «Лефортово», из-за чего у него возникли боли в суставах и хроническая слепота

Леонид Маркелов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов сообщил о хронических болях в суставах и временной слепоте из-за условий содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказал «Интерфаксу» секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, на прошлой неделе адвокат Маркелова обратился с жалобой в Генпрокуратуру России, после чего правозащитники проверили условия его содержания в СИЗО. «На днях у него немела рука, и он боялся, что у него предынсультное состояние, но врачи проверили и, я так понимаю, ничего не выявили», — подчеркнул Мельников.

«Он указал, что для суставов проблема — отсутствие горячей воды, и также сообщил, что недавно у него было обострение, вероятно, из-за того, что в камере было холодно. Мы проверили — сейчас отопление включили, а касательно горячей воды — ведется ремонт, и мы надеемся, что ее все-таки запустят», — отметил секретарь.

Маркелов занимал пост главы республики с 2001 по 2017 год, уйдя в отставку по собственному желанию. В апреле 2017 года экс-главу задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов получил от учредителя птицефабрики «Акашевская» более 235 млн руб. за «покровительство и содействие» при получении господдержки.

Позднее было возбуждено второе дело против Маркелова по статье о незаконном хранении боеприпасов — в его доме были обнаружены патроны. Также экс-глава республики стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.

В мае 2018 года адвокат Маркелова Алексей Дудник сообщал РБК о том, что СК предъявил бывшему главе республики окончательные обвинения по трем статьям. В июне следователи сообщили о завершении расследования в отношении Маркелова.